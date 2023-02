Rissa tra mamme a Guidonia, un testimone: ”Ha iniziato Guendalina Tavassi del Grande Fratello” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Guidonia. Una domenica a dir poco movimentata quella al Cadillac Village di Guidonia, dove una sfida tra ragazzine è diventata la miccia che ha fatto esplodere una grossa Rissa tra mamme, mutatasi poi in un incontrollabile tutti contro tutti. E meno male che la competizione doveva essere una cosa sana e sportiva. La Rissa tra mamme di Guidonia: cosa c’entra la Tavassi? Minacce di querela, accuse forti, urla, e poi ancora parolacce e borsettate addosso. Così è andata a finire al sfida di danza delle ragazzine, le figlie, che hanno assistito a tutta la scena. Un vero e proprio teatro tragicomico, dove gli adulti hanno dato davvero un pessimo esempio ai loro figli. E ora, oltre alle testimonianze, c ‘è chi punta il dito direttamente su di un personaggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023). Una domenica a dir poco movimentata quella al Cadillac Village di, dove una sfida tra ragazzine è diventata la miccia che ha fatto esplodere una grossatra, mutatasi poi in un incontrollabile tutti contro tutti. E meno male che la competizione doveva essere una cosa sana e sportiva. Latradi: cosa c’entra la? Minacce di querela, accuse forti, urla, e poi ancora parolacce e borsettate addosso. Così è andata a finire al sfida di danza delle ragazzine, le figlie, che hanno assistito a tutta la scena. Un vero e proprio teatro tragicomico, dove gli adulti hanno dato davvero un pessimo esempio ai loro figli. E ora, oltre alle testimonianze, c ‘è chi punta il dito direttamente su di un personaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Rissa furibonda tra tifosi del #Napoli nel settore ospiti a Francoforte. I testimoni: 'Causata da alcuni entrati se… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: 'Ai politici piace stare vicino ai ladri'. 'Ma come si permette?'. A #DiMartedi rissa tra #Davigo e Alessandro #Cattan… - LaNuovaSinistra : RT @ClarksburgVA: @stanzaselvaggia Volevano impedire un volantinaggio, hanno preso la sveglia. Ora piangono davanti alle telecamere. Bisogn… - CorriereCitta : Rissa tra mamme a Guidonia, un testimone: ”Ha iniziato Guendalina Tavassi del Grande Fratello” - razorblack66 : RT @Marco49922370: Gara di hip-hop tra ragazzini delle scuole finisce in rissa tra genitori. Costretti ad intervenire i carabinieri per sed… -