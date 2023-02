Rissa a Francoforte | Scontri tra Napoletani nel Settore Ospiti durante la Champions League – Video

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Una serata magica per il Napoli che ha vinto acontro l’Eintracht, una partita dal sapore dolce per i tanti sostenitoripresenti. Ma, purtroppo, non tutti hanno potuto godersi la vittoria a causa degliavvenuti prima della partita. Tre sostenitorisono rimasti feriti e l’atmosfera era molto tesa tra le due tifoserie. I festeggiamenti sono stati interrotti da un’altrascoppiata nel, tra sostenitori, ma la situazione è stata sedata dopo pochi minuti. Una nota stonata in una serata di vittoria che avrebbe dovuto essere indimenticabile. Ma la vittoria del Napoli è stata come una luce che ha illuminato la notte, una luce che ha rischiarato l’oscurità di quegli ...

In un carcere minorile del Beneventano è scoppiata unatra detenuti napoletani e detenuti ... Ottavi di Champions, ail Napoli batte l'Eintracht 2 a 0, Liverpool - Real Madrid e ...Brutto episodio al Deutsche Bank Park durante Eintracht - Napoli. E' scoppiata unaall'interno del settore ospiti riservato ai supporters del Napoli.

Brutto episodio a Francoforte in una serata altrimenti perfetta per il Napoli che ha battuto per 0-2 l'Eintracht Francoforte. L'idillio in campo non è stato invece tale sugli spalti: si temevano episo ...