“Rischio di una guerra nucleare? Le persone ci chiedono se siamo operativi”: dentro il bunker militare alle porte di Ottawa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un capannone su una collina alla periferia della capitale del Canada nasconde un bunker della guerra Fredda che ha ricevuto un’ondata di domande dall’invasione russa dell’Ucraina. “Quella paura + ancora molto reale”, afferma il direttore esecutivo del bunker trasformato in museo a ovest del centro di Ottawa: “Molti ci chiedono se potrebbe essere di nuovo operativo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un capannone su una collina alla periferia della capitale del Canada nasconde undellaFredda che ha ricevuto un’ondata di domande dall’invasione russa dell’Ucraina. “Quella paura + ancora molto reale”, afferma il direttore esecutivo deltrasformato in museo a ovest del centro di: “Molti cise potrebbe essere di nuovo operativo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Gasparri: 'Zelensky sta sotto le bombe e quindi esprime il suo punto di vista. Noi siamo preoccupati del rischio di… - PieroPelu : Davanti al liceo Michelangelo di Firenze una squadra di giovani neo fascisti hanno aggredito e picchiato selvaggiam… - matteosalvinimi : Per chi dovrebbe difendere i lavoratori, parlare del rischio di licenziamento di centinaia di migliaia di italiani… - Pgreco_ : Rischio una segnalazione in Crif per un casino commesso da altri. O pago 3500€, che non ho mai speso, entro il 16 m… - GessAsia : RT @matteosalvinimi: Per chi dovrebbe difendere i lavoratori, parlare del rischio di licenziamento di centinaia di migliaia di italiani è u… -