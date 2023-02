Rinchiusa nel box a Roma: 18enne torturata, violentata e massacrata per due anni dal ragazzo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un incubo durato due lunghissimi anni, un orrore perpetrato e portato avanti senza scrupoli da un ragazzo di 20 anni che l’aveva portata via alla sua famiglia. Lei, di due anni più giovane, affetta da lievi disturbi psichici, era costretta a vivere in un box al Tuscolano senza possibilità alcuna di vivere una vita normale, eccezion fatta per il lavoro di cameriera che consentiva all’aguzzino di mantenere il suo “tenore di vita”: ovvero quello di giocare alla playstation e comprare videogame. In mezzo le continue vessazioni, le botte, e le violenze sessuali. 18enne segregata in casa dal fidanzato a Roma La vicenda risale al 2018. Le botte, le umiliazioni, le vessazioni senza pietà andranno avanti fino a poco dopo lo scoppio della pandemia, nel 2020. La ragazza aveva solo uno scopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un incubo durato due lunghissimi, un orrore perpetrato e portato avanti senza scrupoli da undi 20che l’aveva portata via alla sua famiglia. Lei, di duepiù giovane, affetta da lievi disturbi psichici, era costretta a vivere in un box al Tuscolano senza possibilità alcuna di vivere una vita normale, eccezion fatta per il lavoro di cameriera che consentiva all’aguzzino di mantenere il suo “tenore di vita”: ovvero quello di giocare alla playstation e comprare videogame. In mezzo le continue vessazioni, le botte, e le violenze sessuali.segregata in casa dal fidanzato aLa vicenda risale al 2018. Le botte, le umiliazioni, le vessazioni senza pietà andranno avanti fino a poco dopo lo scoppio della pandemia, nel 2020. La ragazza aveva solo uno scopo ...

