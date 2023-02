Rinchiusa in un box dal fidanzato e costretta a mangiare rifiuti: l’incredibile storia di una 18enne (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torture, violenze e sequestro in un box. L’incubo di una diciottenne termina con la condanna del fidanzato-aguzzino a 12 anni e mezzo di carcere; e 100 mila euro di risarcimento danni. Lo hanno deciso i giudici del tribunale di Roma nella sentenza a carico di Alessandro Cuozzo. Che, tra il 2018 al 2020, aveva strappato alla famiglia una 18enne. Poi costretta poi a subire rapporti sessuali, umiliata e Rinchiusa in un box. Inoltre la ragazza, che aveva lievi problemi psichici, era costretta a lavorare per poi spendere i soldi che guadagnava in videogiochi. L’uomo è stato condannato con le accuse di violenza sessuale ed estorsione, ma assolto per la riduzione in schiavitù. Repubblica nella cronaca romana racconta la vicenda, andata avanti per 24 mesi. La vicenda- horror è avvenuta avvenuta alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Torture, violenze e sequestro in un box. L’incubo di una diciottenne termina con la condanna del-aguzzino a 12 anni e mezzo di carcere; e 100 mila euro di risarcimento danni. Lo hanno deciso i giudici del tribunale di Roma nella sentenza a carico di Alessandro Cuozzo. Che, tra il 2018 al 2020, aveva strappato alla famiglia una. Poipoi a subire rapporti sessuali, umiliata ein un box. Inoltre la ragazza, che aveva lievi problemi psichici, eraa lavorare per poi spendere i soldi che guadagnava in videogiochi. L’uomo è stato condannato con le accuse di violenza sessuale ed estorsione, ma assolto per la riduzione in schiavitù. Repubblica nella cronaca romana racconta la vicenda, andata avanti per 24 mesi. La vicenda- horror è avvenuta avvenuta alla ...

