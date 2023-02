Rigopiano, Andrea Feniello: “In bici tra dolore e voglia di giustizia. Stefano è con me” (VIDEO) (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Stefano è con me, la sua forza mi accompagna in questo viaggio”. Comincia così, il racconto della maratona in bici, Andrea Feniello, fratello di Stefano, il 28enne originario di Valva, nel Salerno, deceduto insieme ad altre 28 persone, sotto le macerie dell’hotel Rigopiano che il 18 gennaio 2017 venne inghiottito da una slavina. Tragedia per la quale sono finite a processo 30 persone, imputate a vario titolo, dei reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni, falso, depistaggio e abusi edilizi, e che hanno scelto la celebrazione del processo con rito abbreviato. Processo che si concluderà domani, giorno in cui i giudici del tribunale di Pescara emetteranno la sentenza. In occasione dell’ultima udienza di domani infatti, Andrea ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“è con me, la sua forza mi accompagna in questo viaggio”. Comincia così, il racconto della maratona in, fratello di, il 28enne originario di Valva, nel Salerno, deceduto insieme ad altre 28 persone, sotto le macerie dell’hotelche il 18 gennaio 2017 venne inghiottito da una slavina. Tragedia per la quale sono finite a processo 30 persone, imputate a vario titolo, dei reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni, falso, depistaggio e abusi edilizi, e che hanno scelto la celebrazione del processo con rito abbreviato. Processo che si concluderà domani, giorno in cui i giudici del tribunale di Pescara emetteranno la sentenza. In occasione dell’ultima udienza di domani infatti,...

