Ricorso al TAR, rinvio dell'udienza su richiesta dei legali del Comune di Baselice (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è tenuta stamane la prima seduta dinanzi al TAR per la disputa sulla forma di gestione mista pubblico-privata adottata dal Consiglio di Distretto e contestata dal Comune di Baselice. L'ente fortorino patrocinato da Sandra Sandrucci ha chiesto ed ottenuto il rinvio della discussione per "motivi aggiunti". "Abbiamo richiesto ed ottenuto il rinvio della discussione – scrive il Sindaco di Baselice, Lucio Ferella – il timore di una sentenza avversa ha portato l'EIC ad adottare un nuovo deliberato e probabilmente non sarà nemmeno l'ultimo. Stanno andando avanti a suon di "espedienti giuridici" per provare a mettere una pezza, pur di non ammettere la superficialità e l'inconsistenza degli atti approvati sin dalla prima ora. La bocciatura della Corte dei Conti prima, gli ...

