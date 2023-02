Ricordate? “Vorrei giocare in un club più grande”: Lozano sei stato accontentato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “Vorrei giocare in un club più grande”: Lozano disse queste parole un anno e mezzo fa: pare propria che sia stato accontentato dal Napoli 17 novembre 2021. Fecero abbastanza rumore le parole di Hirving Lozano ai microfoni di TV Azteca Deportes, emittente televisiva messicana. Dopo una partita del Messico per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. L’attaccante del Napoli indispettì i tifosi partenopei con dichiarazioni che gli hanno generato non pochi fischi appena tornò all’ombra del Vesuvio: “Credo di giocare in un club molto competitivo, con compagni molto validi, sono cresciuto molto sotto quest’aspetto. La verità è che mi piacerebbe andare a giocare in un altro club più ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 22 febbraio 2023) “in unpiù”:disse queste parole un anno e mezzo fa: pare propria che siadal Napoli 17 novembre 2021. Fecero abbastanza rumore le parole di Hirvingai microfoni di TV Azteca Deportes, emittente televisiva messicana. Dopo una partita del Messico per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. L’attaccante del Napoli indispettì i tifosi partenopei con dichiarazioni che gli hanno generato non pochi fischi appena tornò all’ombra del Vesuvio: “Credo diin unmolto competitivo, con compagni molto validi, sono cresciuto molto sotto quest’aspetto. La verità è che mi piacerebbe andare ain un altropiù ...

