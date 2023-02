Ricordando Atalanta-Borussia | le lacrime nerazzurro di un sogno europeo sfiorato

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L’eliminazione dell’contro ilDortmund nel 2018: l’orgoglio nonostante la fine della cavalcata in Europa League Cos’è un simbolo? Un segno corrispondente a contenuti o valori particolari. Quando si ripensa advengono in mente una serie di attimi e flashback: il goal di Toloi, la bella coreografia della curva nerazzurra, l’applauso nonostante la sconfitta, ma soprattutto i tanti volti in: un misto di orgoglio e dispiacere. Giovedì 22 Febbraio 2018. Sono 21 mila gli spettatori al Mapei Stadium, pronti ad assistere ad una sfida destinata a passare nella storia indipendentemente dal risultato finale: nonostante ci sia la convinzione da parte dell’di potersela giocare alla pari. I nerazzurri partono bene, anzi benissimo, e gli ...

Dal ricordo di Chicco Pisani al sostegno continuo in uno stadio praticamente esaurito: il tifo durante Atalanta-Lecce Un popolo nerazzurro baciato dal sole di una domenica, purtroppo, amara sul campo.