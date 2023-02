Riconoscere l’anima gemella tra la folla è possibile. La scienza conferma (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cos’è l’amore ce lo chiediamo ogni giorno. Ce lo domandiamo tutte le volte che non riusciamo a dare un senso al batticuore, al respiro affannato, al dolore e alla gioia, al pensiero e al desiderio, alla mancanza e ai vuoti. Ce lo chiediamo quando lo abbiamo, e lo teniamo stretto stretto a noi, e quando lo perdiamo non sapendo mai se vale la pena rischiare ancora. In tanti hanno provato a spiegare questo sentimento. Lo hanno fatto i poeti, gli artisti e gli scrittori, lo hanno fatto gli psicologi, gli scienziati e pure i filosofi. Tutti conosciamo il simposio di Platone, la teoria della metà della mela. E i più romantici ancora ci credono all’anima gemella. Perché forse è proprio lei a dare un senso all’amore. I più scettici, però, se lo chiedono se questa esiste per davvero. Se in una società così veloce come questa, dove i sentimenti diventano fugaci ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Cos’è l’amore ce lo chiediamo ogni giorno. Ce lo domandiamo tutte le volte che non riusciamo a dare un senso al batticuore, al respiro affannato, al dolore e alla gioia, al pensiero e al desiderio, alla mancanza e ai vuoti. Ce lo chiediamo quando lo abbiamo, e lo teniamo stretto stretto a noi, e quando lo perdiamo non sapendo mai se vale la pena rischiare ancora. In tanti hanno provato a spiegare questo sentimento. Lo hanno fatto i poeti, gli artisti e gli scrittori, lo hanno fatto gli psicologi, gli scienziati e pure i filosofi. Tutti conosciamo il simposio di Platone, la teoria della metà della mela. E i più romantici ancora ci credono al. Perché forse è proprio lei a dare un senso all’amore. I più scettici, però, se lo chiedono se questa esiste per davvero. Se in una società così veloce come questa, dove i sentimenti diventano fugaci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maurizioacerbo : @geascanca Il PD è nato nel 2008 con un manifesto neoliberista di Veltroni. Poi ha fatto governo Monti con Bersani.… - ash_ish33 : 'come potevo pensare di guardare e riconoscere lo stesso mondo di prima,dopo aver amato in quel modo?come potevo im… - GiuliBaguli : @FabrizioPillo Quest'anno bisogna fare tanto di cappello al Napoli per come sta giocando. Ma da lì a declassare i n… - Alessan99460113 : RT @camillaripani: Domani (sabato 18/2) sul canale Instagram mio e di Alice Pieriboni, siamo in diretta alle 18:30 per parlare di 'come ric… - camillaripani : Domani (sabato 18/2) sul canale Instagram mio e di Alice Pieriboni, siamo in diretta alle 18:30 per parlare di 'com… -