(Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) –in vista. “Nei prossimi giorni le temperature si manterranno su valori primaverili, specie al Centro-Sud, con valori fino a 15-20°C e con punte di 25°C sulle Isole Maggiori. Domenica 26 febbraio entreremo invece in un’altra stagione” spiegano gli esperti del sito www.iL.it. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, prevede che, con lo spostamento dell’alta pressione verso il Nord Europa, un nuovo nocciolo artico dalla Russia scenderà verso l’Italia ad una velocità anomala: in meno di 24 ore, tra sabato sera e domenica sera, le temperature crolleranno di almeno 10 gradi. Sabato vivremo una giornata mite specie al Centro-Sud, quasi calda in Sicilia; domenica improvvisamente arriverà lafin quasi sulle coste adriatiche con la Bora che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Ribaltone meteo, torna il gelo russo. Neve a Roma? - News24_it : Ribaltone meteo, torna il gelo russo. Neve a Roma? - vivereitalia : Ribaltone meteo, torna il gelo russo. Neve a Roma? - fisco24_info : Ribaltone meteo, torna il gelo russo. Neve a Roma?: (Adnkronos) - Tra sabato sera e domenica sera le temperature cr… - infoitinterno : Meteo: dalla primavera al clamoroso ribaltone, con grande freddo e neve -

in vista. 'Nei prossimi giorni le temperature si manterranno su valori primaverili, specie al Centro - Sud, con valori fino a 15 - 20°C e con punte di 25°C sulle Isole Maggiori. ...Insomma, quando sembrava che la stagione invernale fosse finita in anticipo, tutto è pronto per un. NEL DETTAGLIO Martedì 21 . Al nord: pioviggine in Liguria, nebbie e nubi basse in ...

Ribaltone meteo, torna il gelo russo. Neve a Roma Adnkronos

Meteo: illusione di Primavera, ma da Domenica torna il gelo russo, parla il meteorologo Lorenzo Tedici iLMeteo.it

Ribaltone meteo, torna il gelo russo LaVoce del popolo

Prossima Settimana: ribaltone Meteo con Pioggia e Neve, ora c'è una data precisa iLMeteo.it

Meteo Italia: ribaltone con neve e pioggia. Ecco da quando, le ipotesi QUOTIDIANO NAZIONALE

Ribaltone meteo in vista: la primavera era solo un'illusione. Lo dice ilmeteo.it: nei prossimi giorni le temperature si manterranno su valori primaverili, ...(Adnkronos) – Ribaltone meteo in vista. “Nei prossimi giorni le temperature si manterranno su valori primaverili, specie al Centro-Sud, con valori fino a 15-20°C e con punte di 25°C sulle Isole Maggio ...