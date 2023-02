Retroscena-Nato, il colpaccio della Meloni: come ha "fregato" Macron (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si è aperto uno spazio politico enorme in Europa, fianco debole dell'Alleanza atlantica, e Giorgia Meloni vuole occuparne il più possibile. Oggi sarà a Kiev soprattutto per questo. Il vertice trilaterale organizzato l'8 febbraio all'Eliseo da Emmanuel Macron con Volodymyr Zelensky e il cancelliere Olaf Scholz sembrava aver dato un indirizzo preciso: l'asse franco-tedesco avrebbe gestito il “dossier Ucraina” allo stesso modo in cui ha trattato sinora tutte le partite europee importanti, ovvero lasciando agli altri le briciole. E in gioco, stavolta, c'è la ricostruzione dell'Ucraina, che significa fatturato per le imprese, ma anche influenza politica per gli Stati che avranno un posto in prima fila. Motivi per cui il presidente francese aveva voluto tenere la Meloni lontano da quel tavolo. Nemmeno due settimane dopo, il disegno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Si è aperto uno spazio politico enorme in Europa, fianco debole dell'Alleanza atlantica, e Giorgiavuole occuparne il più possibile. Oggi sarà a Kiev soprattutto per questo. Il vertice trilaterale organizzato l'8 febbraio all'Eliseo da Emmanuelcon Volodymyr Zelensky e il cancelliere Olaf Scholz sembrava aver dato un indirizzo preciso: l'asse franco-tedesco avrebbe gestito il “dossier Ucraina” allo stesso modo in cui ha trattato sinora tutte le partite europee importanti, ovvero lasciando agli altri le briciole. E in gioco, stavolta, c'è la ricostruzione dell'Ucraina, che significa fatturato per le imprese, ma anche influenza politica per gli Stati che avranno un posto in prima fila. Motivi per cui il presidente francese aveva voluto tenere lalontano da quel tavolo. Nemmeno due settimane dopo, il disegno di ...

