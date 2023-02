Rete Tim | l' offerta di Kkr con Cdp regista funziona Ma gli americani non vogliono partecipare ad aste

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Sensazioni, per carità. Nulla di ufficiale, anche perché da tutte le parti in causa le bocche sono più che cucite. Eppure c’è l’impressione che questa possa essere la volta buona. Parliamo, naturalmente, dellaTim e della cessione di questo asset strategico. Tutti i partecipanti al tavolo delle trattative avrebbero qualcosa da guadagnare e molto da perdere se, per qualsiasi motivo, si dovesse decidere di non andare avanti con questa possibilità. Dopo la richiesta da parte di Kkr di una proroga dell’non vincolante fino al 24 marzo – resasi necessaria perché il Governo vuole capire meglio quali sono i limiti del suo potere e in che modo può esercitare la golden power – le cose si sono messe decisamente meglio. Segui su affaritaliani.it

E per far sì che questo accada, occorre che lo Stato si assicuri tutta o almeno una buona parte dell'infrastruttura messa sul mercato da. Launica, frutto della fusione tra ladie ...

Continua il programma di rimodulazioni di TIM che, in queste ore, ha annunciato una nuova modifica unilaterale delle condizioni tariffarie. Questa volta tocca ad alcuni già clienti di rete fissa che, ...Dopo l'ottima seduta di venerdì sul titolo. Il nervosismo si fa sentire in attesa del prossimo consiglio di amministrazione, in programma venerdì, che avrà sul…