'Resta con me' vince il prime time, anticipazioni seconda puntata: Diego sparisce nel nulla (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo dell'esordio con 3.752.000 spettatori e il 21.4% di share, il pubblico di Rai Uno attende la seconda puntata di 'Resta con me', in onda domenica 26 febbraio in prima serata. Protagonisti della fiction, diretta da Monica Vullo e scritta da Maurizio De Giovanni, Francesco Arca e il giovanissimo Mario Di Leva. Nel cast anche Laura Adriani e Maria Pia Calzone, che ritorna in una fiction Rai dopo "Sirene". Nel secondo appuntamento gli spettatori continueranno ad assistere alle avventure del vicequestore della Mobile di Napoli. Le anticipazioni ci rivelano che Alessandro troverà Salvatore Ciullo e Linda Fiore e subito sarà al fianco loro per capire cosa ne è stato di una ragazza, morta subito dopo un addio al nubilato. Questo caso, però, non distrarrà Alessandro dallo stare anche ...

