Report allenamento 21 febbraio 

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Doppia seduta oggi per il Palermo allenato da Eugenio Corini. I rosanero hanno effettuato di mattina un circuit training in palestra, mentre di pomeriggio in campo un’attivazione con cambi di direzione, gioco di posizione, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Lavoro differenziato programmato per Ivan Marconi, Ionut Nedelcearu e Nicola Valente. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

I rosanero, come comunicato dalla società nel quotidiano, hanno effettuato di mattina un 'circuit training' in palestra, mentre di pomeriggio in campo un'attivazione con cambi di direzione,

