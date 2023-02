Renoir e l'Italia in mostra a Rovigo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) - Palazzo Roverella a Rovigo presenta dal 25 febbraio al 25 giugno la mostra "Renoir e l'Italia", che ripercorre il viaggio compiuto dal pittore negli anni 1881-82 incentrandosi sulle opere successive a quell'esperienza, fino alla vecchiaia. Anche attraverso il racconto biografico del figlio Jean, celebre regista, l'obiettivo è mettere in risalto l'originalità dell'arte di Renoir, che costituì uno dei primi esempi di quella “moderna classicità” che sarebbe stata poi perseguita da molti pittori degli anni Venti e Trenta, in particolare del panorama Italiano. Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) (Adnkronos) - Palazzo Roverella apresenta dal 25 febbraio al 25 giugno lae l'", che ripercorre il viaggio compiuto dal pittore negli anni 1881-82 incentrandosi sulle opere successive a quell'esperienza, fino alla vecchiaia. Anche attraverso il racconto biografico del figlio Jean, celebre regista, l'obiettivo è mettere in risalto l'originalità dell'arte di, che costituì uno dei primi esempi di quella “moderna classicità” che sarebbe stata poi perseguita da molti pittori degli anni Venti e Trenta, in particolare del panoramano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Renoir e l’Italia in mostra a Rovigo - vivereitalia : Renoir e l'Italia in mostra a Rovigo - lospaziobianco : @renoircomics porta in Italia una nuova trilogia post-apocalittica con protagonisti degli animali: -