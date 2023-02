Renato Zero, "l'atto sessuale": smascherato da Striscia la notizia | Video (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Renato Zero beccato con le dita nel barattolo della marmellata. E, in questo caso, la marmellata sarebbe il pubblico di Rai 1. Striscia La notizia, popolare tg satirico di Canale 5, ha ripescato un Video in cui il re dei sorcini, durante una puntata di Fantastico 10 del 1989, ha accennato ciò che ben 34 anni dopo Rosa Chemical avrebbe fatto più esplicitamente con Fedez all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Cioè twerkargli addosso e simulare un atto sessuale. Nel Video si vede Renato Zero sdraiarsi sulla platea e dimenarcisi sopra, mentre canta Voyeur brano tratto dall'omonimo album e che uscì proprio quell'anno, il 1989. La cosa fa sorridere, se si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023)beccato con le dita nel barlo della marmellata. E, in questo caso, la marmellata sarebbe il pubblico di Rai 1.La, popolare tg satirico di Canale 5, ha ripescato unin cui il re dei sorcini, durante una puntata di Fantastico 10 del 1989, ha accennato ciò che ben 34 anni dopo Rosa Chemical avrebbe fpiù esplicitamente con Fedez all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Cioè twerkargli addosso e simulare un. Nelsi vedesdraiarsi sulla platea e dimenarcisi sopra, mentre canta Voyeur brano trdall'omonimo album e che uscì proprio quell'anno, il 1989. La cosa fa sorridere, se si ...

