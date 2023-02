Reggina, Menez: «Non ci aspettavamo la crisi, ma…» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Jeremy Menez, attaccante francese della Reggina, sul momento della squadra calabrese in Serie B Jeremy Menez ha parlato VideoTuring della stagione della sua Reggina in Serie B. PAROLE – «Non ci aspettavamo questo inizio di 2023. Il calcio è così: facciamo noi la partita e alla prima occasione per gli avversari subiamo gol. Siamo sereni. Con maggiore cattiveria agonistica sono sicuro che torneremo alla vittoria. Questa è in assoluto la stagione più bella da quando sono alla Reggina. Sono contento di quello che abbiamo fatto nella prima parte, abbiamo bisogno della scintilla per riaccenderci e finire bene questo campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Le parole di Jeremy, attaccante francese della, sul momento della squadra calabrese in Serie B Jeremyha parlato VideoTuring della stagione della suain Serie B. PAROLE – «Non ciquesto inizio di 2023. Il calcio è così: facciamo noi la partita e alla prima occasione per gli avversari subiamo gol. Siamo sereni. Con maggiore cattiveria agonistica sono sicuro che torneremo alla vittoria. Questa è in assoluto la stagione più bella da quando sono alla. Sono contento di quello che abbiamo fatto nella prima parte, abbiamo bisogno della scintilla per riaccenderci e finire bene questo campionato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

