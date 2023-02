Reddito di Cittadinanza: stop ai furbetti. Ogni mese una raffica di controlli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Reddito di Cittadinanza: si va verso l’abolizione dal 2024. Grazie all’intesa siglata tra INPS e Ministero della Giustizia è prevista una raffica di controlli Ogni mese. Il Governo guidato da Giorgia Meloni è deciso ad abolire il Reddito di Cittadinanza a partire dal 2024, ma sono previste restrizioni e serrati controlli già dal 2023. Sono tantissimi i furbetti che nel corso degli anni si sono appropriati indebitamente delle somme erogate dallo Stato. Sono tantissime le truffe ai danni delle casse dello Stato e, di conseguenza, c’è la necessità di intervenire attraverso adeguate misure. Si tratta di strumenti volti a contrastare tutte le situazioni che vanno a pesare sul bilancio statale e sui contribuenti. Per ... Leggi su blowingpost (Di mercoledì 22 febbraio 2023)di: si va verso l’abolizione dal 2024. Grazie all’intesa siglata tra INPS e Ministero della Giustizia è prevista unadi. Il Governo guidato da Giorgia Meloni è deciso ad abolire ildia partire dal 2024, ma sono previste restrizioni e serratigià dal 2023. Sono tantissimi iche nel corso degli anni si sono appropriati indebitamente delle somme erogate dallo Stato. Sono tantissime le truffe ai danni delle casse dello Stato e, di conseguenza, c’è la necessità di intervenire attraverso adeguate misure. Si tratta di strumenti volti a contrastare tutte le situazioni che vanno a pesare sul bilancio statale e sui contribuenti. Per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @GigiMariani Guardi che se non prendiamo contromisure finirà ad andarci pure lei... sa, persino il reddito di citta… - davcarretta : La Commissione apre una procedura di infrazione contro l’Italia sul reddito di cittadinanza e i requisiti per otten… - FratellidItalia : ?? Un altro triste esempio delle storture del reddito di cittadinanza, una misura sbagliata che non ha contribuito a… - ServiziAlLavoro : Movimento 5 stelle e gli italiani alla canna del gas - - ServiziAlLavoro : Reddito di cittadinanza: come sarà sostituito dal 2024 - i-dome Dal 2024 il Reddito di cittadinanza sarà abolito ma… -