Real Madrid, lo strano paragone di Benitez: 'Ecco chi mi ricorda Vinicius' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Rafa Benitez è stato uno dei primi allenatori a capire le potenzialità di Vinicius Jr, appena arrivato al Real Madrid, dal Brasile.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Rafaè stato uno dei primi allenatori a capire le potenzialità diJr, appena arrivato al, dal Brasile....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - gippu1 : #LiverpoolRealMadrid Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la prima squadra a segnare (almeno) 5 gol in trasferta ad… - OptaPaolo : 4 - Il Real Madrid è la prima squadra capace di segnare quattro gol in una trasferta contro il Liverpool nella stor… - scala_mario : RT @fra__nce__sco: Secondo il sito di analisi Fivethirtyeight, le magnifiche 8 di CL, in ordine di probabilità di qualificazione, ad oggi s… - tech_fort : @FAriazzi @DiegoDeLucaTwit Quanto deve essere brutto vivere in un mondo in cui misuri la capacita' di parlare in ba… -