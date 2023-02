Real Madrid, Ancelotti: “Vittoria non facile, ci è andata bene” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Movistar al termine della sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra il Real Madrid e il Liverpool. “Dopo il gol del 2-0 ho da subito pensato alla partita con il Manchester City dello scorso anno, e anche oggi è andata bene come allora. Non è stata una Vittoria facile, ma siamo riusciti a non perdere la fiducia e piano piano abbiamo preso il controllo della palla”. Su Vinicius ha aggiunto: “Ha giocato una partita incredibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Carloè intervenuto ai microfoni di Movistar al termine della sfida valida per l’degli ottavi di finale di Champions League tra ile il Liverpool. “Dopo il gol del 2-0 ho da subito pensato alla partita con il Manchester City dello scorso anno, e anche oggi ècome allora. Non è stata una, ma siamo riusciti a non perdere la fiducia e piano piano abbiamo preso il controllo della palla”. Su Vinicius ha aggiunto: “Ha giocato una partita incredibile”. SportFace.

