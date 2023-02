Real Madrid, Ancelotti: «Liverpool? Dobbiamo pensare che al ritorno dovremo soffrire e lottare come oggi» (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine della sfida vinta ieri 5-2 contro il Liverpool in Champions Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine della sfida contro il Liverpool. PAROLE – «Non era facile, soprattutto come è iniziata la partita. Abbiamo perso fiducia e piano piano abbiamo preso il controllo della palla, essendo sempre molto efficaci davanti. Vinicius ha giocato una partita incredibile. La prima parte di questo confronto è andata bene. Dobbiamo pensare che al ritorno dovremo soffrire e lottare come oggi. Cosa ho pensato al 2-0? Ho ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Carlo, allenatore del, ha parlato al termine della sfida vinta ieri 5-2 contro ilin Champions Carlo, allenatore del, ha parlato al termine della sfida contro il. PAROLE – «Non era facile, soprattuttoè iniziata la partita. Abbiamo perso fiducia e piano piano abbiamo preso il controllo della palla, essendo sempre molto efficaci davanti. Vinicius ha giocato una partita incredibile. La prima parte di questo confronto è andata bene.che al. Cosa ho pensato al 2-0? Ho ...

