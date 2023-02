Real Madrid, Ancelotti esalta Vinicius: ''Il giocatore più determinante al mondo'' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico del Real Madrid coccola il gioiello brasiliano, autore di una doppietta come Benzema nel clamoroso 5 - 2 in rimonta ai danni del Liverpool ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il tecnico delcoccola il gioiello brasiliano, autore di una doppietta come Benzema nel clamoroso 5 - 2 in rimonta ai danni del Liverpool ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : In una partita dove i portieri hanno dimenticato come si spazza il pallone, il Real Madrid annichilisce per l’ennes… - OptaPaolo : 4 - Il Real Madrid è la prima squadra capace di segnare quattro gol in una trasferta contro il Liverpool nella stor… - CB_Ignoranza : Il Liverpool nelle ultime edizioni della Champions League: ? 2017/18: Sconfitto in finale dal Real Madrid; ? 2020/… - caleriserva : @Zoroback_023 Vero in parte. Allenarsi al Real Madrid o allenarsi al Milan è TUTTA un’altra cosa. Vinicius i primi… - Giggi711 : @rosi0878 Io ho visto Liverpool Real Madrid che faccio me fermo alle zizze?????????? -