RB Lipsia-Manchester City | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) I due tecnici dihanno diramato ledella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. I tedeschi vorranno provare a fare lo scherzetto ai campioni d’Inghilterra, e per farlo il tecnico Rose si affiderà ai suoi uomini migliori: da Gvardiol a Szoboszlai, passando per Werner e l’ex Milan Andrè Silva. I Citizens, dal canto loro, vogliono dare una sterzata a un inizio di 2023 un po’ a corrente alternata, cercando il primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale. In tal senso, Pep Guardiola chiederà al suo bomber, Erling Haaland, di fare ciò che gli riesce meglio: segnare a ogni occasione possibile. Ad assisterlo in attacco ci penseranno Mahrez e Grealish. L’arbitro dell’incontro è l’olandese Gozubuyuk, coadiuvato dagli ...