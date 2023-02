Razov, 'con le armi a Kiev l'Italia è parte del conflitto' (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Fornendo armi a Kiev, l'Italia, forse contro la propria volontà (perlomeno contro la volontà di gran parte dei suoi cittadini), si fa trascinare in una contrapposizione militare, diventando parte in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 febbraio 2023) "Fornendo, l', forse contro la propria volontà (perlomeno contro la volontà di grandei suoi cittadini), si fa trascinare in una contrapposizione militare, diventandoin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Razov, 'con le armi a Kiev l'Italia è parte del conflitto' - g_boggero : @lorepregliasco @FaziEditore Presentazione subito con l’ambasciatore Razov! - AngiolinaRuta : RT @_NSA__: ??Intervista dell'Ambasciatore Russo in Italia Sergey Razov Con i 5 pacchetti di aiuti, sono stati consegnati a Kiev armi ed equ… - mariocavassa : @rusembitaly Giuro, ho controllato e ricontrollato l’account, pensavo fosse un profilo fake. Non è possibile che un… - ozakiyuko2 : @GViscovich @GuidoCrosetto @rusembitaly Mi dispiace per FDI questo personaggio non lo mai sopportato, perche' un do… -