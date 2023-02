Rapina un ristorante a Posillipo e minaccia agenti, 43enne arrestato (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuando gli agenti di polizia sono intervenuti in un ristorante di via Manzoni, a Napoli, hanno sorpreso un uomo che brandendo un coltello stava rovistando dietro al bancone della zona bar; lo stesso, alla loro vista, li ha minacciati fino a quando i poliziotti, dopo una colluttazione, sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo trovandolo in possesso di 620 euro. Gli agenti hanno accertato che l’uomo, poco prima, si era introdotto nel locale ma era stato scoperto dall’addetto alle pulizie; quest’ultimo, infatti, ha raccontato che l’uomo, minacciandolo con un coltello prelevato dalla cucina del locale, gli aveva intimato di non avvicinarsi mentre prendeva i soldi dalla cassa. P.R., 43enne moldavo irregolare sul territorio nazionale, è stato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoQuando glidi polizia sono intervenuti in undi via Manzoni, a Napoli, hanno sorpreso un uomo che brandendo un coltello stava rovistando dietro al bancone della zona bar; lo stesso, alla loro vista, li hati fino a quando i poliziotti, dopo una colluttazione, sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo trovandolo in possesso di 620 euro. Glihanno accertato che l’uomo, poco prima, si era introdotto nel locale ma era stato scoperto dall’addetto alle pulizie; quest’ultimo, infatti, ha raccontato che l’uomo,ndolo con un coltello prelevato dalla cucina del locale, gli aveva intimato di non avvicinarsi mentre prendeva i soldi dalla cassa. P.R.,moldavo irregolare sul territorio nazionale, è stato ...

