Rampelli: “Sinistra vergognosa, condanni il raid degli antifà. Pretendiamo risposte contro questo orrore” (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un silenzio imbarazzato, accusa il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, esponente di Fratelli d’Italia, quello della Sinistra che non riesce a prendere le distanze e condannare il grave raid compiuto ieri notte da un gruppetto di delinquenti come quelli autori del vile gesto contro le sedi giovanili di FdI e contro le targhe e i monumenti posti in ricordo di Francesco Cecchin e Paolo Di Nella barbaramente ammazzati nel quartiere Trieste dalla marmaglia rossa a cavallo degli anni ‘80. La Digos ha fatto alcubi sopralluogo raccogliendo elementi che potrebbero portsre all’individuazione degli autori del raid rivendicato sull’account Instagram roma scuoleinlotta con un video. “Abbiamo ascoltato ricostruzioni faziose e appelli indirizzati ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Un silenzio imbarazzato, accusa il vicepresidente della Camera, Fabio, esponente di Fratelli d’Italia, quello dellache non riesce a prendere le distanze e condannare il gravecompiuto ieri notte da un gruppetto di delinquenti come quelli autori del vile gestole sedi giovanili di FdI ele targhe e i monumenti posti in ricordo di Francesco Cecchin e Paolo Di Nella barbaramente ammazzati nel quartiere Trieste dalla marmaglia rossa a cavalloanni ‘80. La Digos ha fatto alcubi sopralluogo raccogliendo elementi che potrebbero portsre all’individuazioneautori delrivendicato sull’account Instagram roma scuoleinlotta con un video. “Abbiamo ascoltato ricostruzioni faziose e appelli indirizzati ...

