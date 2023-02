Rampage - Furia animale, trame e cast del film con Dwayne Johnson in onda stasera su Italia 1 (Di mercoledì 22 febbraio 2023) stasera in prima serata Italia 1 trasmette Rampage - Furia animale, ecco la trama e il cast del film con protagonista Dwayne Johnson Rampage - Furia animale è il film che Italia 1 manda in onda stasera in prima serata. La pellicola è l'adattamento di un famoso videogame Arcade del 1986 e ha come protagonista Dwayne Johnson. Il film è uno spettacolare monster movie che ha il suo punto di forza nei divertenti duetti fra il gorilla George e il personaggio di The Rock. La Trama di Rampage - Furia animale Il primatologo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 febbraio 2023)in prima serata1 trasmette, ecco la trama e ildelcon protagonistaè ilche1 manda inin prima serata. La pellicola è l'adattamento di un famoso videogame Arcade del 1986 e ha come protagonista. Ilè uno spettacolare monster movie che ha il suo punto di forza nei divertenti duetti fra il gorilla George e il personaggio di The Rock. La Trama diIl primatologo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Paoloo92 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Italia1 va in onda l'action movie con @TheRock #RampageFuriaAnimale - QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 va in onda l'action movie con @TheRock #RampageFuriaAnimale - GianlucaOdinson : Rampage - Furia animale, su Prime Video in streaming da oggi - -