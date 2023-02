Ram ProMaster EV | immagine in anteprima del nuovo van elettrico Stellantis

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) RAM, come tutte le aziende del gruppo, sta lavorando alla transizione elettrica . Tra le novità in attesa vi è anche il RAMEV , furgonein arrivo nei prossimi mesi, del ...

, come tutte le aziende del gruppo Stellantis, sta lavorando alla transizione elettrica . Tra le novità in attesa vi è anche ilEV , furgone elettrico in arrivo nei prossimi mesi, del quale l'azienda americana ha pubblicato un'immagine in anteprima . I primi dettagli delEV sono stati proposti nella ...EV è la versione completamente elettrica del famoso furgone che negli USA sarà rivale diretto di Ford E - Transit . A proposito di questo modello, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore ...

Le prime consegne del nuovo furgone elettrico RAM sono previste per la metà del 2023. Sarà molto simile al Fiat E-Ducato ...Ram ProMaster EV è la versione completamente elettrica del famoso furgone che negli USA sarà rivale diretto di Ford E-Transit. A proposito di questo modello, oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore St ...