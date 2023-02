Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono in crisi? Cosa è successo

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)in? I due ballerini di Amici sembra stiano passando un brutto momento di, ma perché? Che è? LatraStando ad alcune indiscrezioni, l’insegnate di Latino-americano è decisamente sottotono, negli ultimi giorni. Anche Sua moglie, inoltre, sembra avere la testa persa nei suoi pensieri. Perché? Gli allievi del ballerino, inoltre, non si sentono seguiti abbastanza: Megan Ria, infatti, ha chiesto di essere seguita da Emanuel Lo; anche Mattia Zenzola ha avuto diversi problemi con, tanto da voler essere seguito da Alessandra Celentano. Le indiscrezioni che ...

Arrivato nel talent di Canale5 l'anno scorso in grande stile, era riuscito a conquistare tutti. Non solo infatti aveva finalmente valorizzato lo stile del latino americano nella scuola più famosa d'Italia, ma era stato il primo a tener testa alla ... Il compito di Samu è stato assegnato da e nella puntata del daytime di Amici 22 di oggi l'allievo l'ha svolto in studio con tutta la commissione di danza. Grandi complimenti da parte ...

Clamorosa indiscrezione sul talent lanciata da Il Mattino: Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono in crisi "Lui potrebbe lasciare Amici di Maria De Filippi", rivela Nuovo.