Raid israeliano in Cisgiordania | decine di palestinesi uccisi

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)di persone sono state uccide e centinaia ferite in undelle forze armate israeliane a Nablus, in. La notizia arriva dal Ministero della Salute dell’Autorità nazionale palestinese. Secondo Reuters, due dei comandanti di Jihad Islami sarebbero stati accerchiati in un edificio. Jihad Islami è un gruppo islamista considerato vicino agli Hezbollah libanesi L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Un raid su Damasco, in Siria. Israele: 'L'obiettivo era un deposito di armi iraniana', Ong: '15 morti, anche civili' - AATreviso : RT @michelegiorgio2: Raid dell'esercito israeliano a Nablus. Circondata una abitazione nella città vecchia. Almeno 5 feriti - GianlucaNarisi : RT @ChiaraCruciati: Il bilancio sale a 10 morti, tra cui un bambino e due anziani. L'esercito israeliano ha sparato anche missili nella cit… - ChiaraCruciati : Il bilancio sale a 10 morti, tra cui un bambino e due anziani. L'esercito israeliano ha sparato anche missili nella… - chiccopavel12 : RT @michelegiorgio2: Raid dell'esercito israeliano a Nablus. Circondata una abitazione nella città vecchia. Almeno 5 feriti -

È salito a 10 palestinesi morti e 102 feriti il bilancio di unper arresti condotto oggi dall'esercitoa Nablus, in Cisgiordania. Lo riferiscono le autorità palestinesi. Il ministero della Sanità palestinese ha fatto sapere che fra i morti c'è un ...AGI - È salito a 10 palestinesi uccisi il bilancio deldell'esercitoa Nablus , nella Cisgiordania settentrionale . Lo riferisce il quotidianoHaaretz, aggiungendo che i feriti sono più di 100. I soldati israeliani sono entrati ...

Dieci palestinesi uccisi in un raid israeliano a Nablus, in Cisgiordania RaiNews

Raid israeliano su Damasco, il piu' sanguinoso dal 2011 - Mondo Agenzia ANSA

Raid israeliano su Damasco, ong per i diritti umani: “Quindici morti” Sky Tg24

Raid israeliano in Siria. Ong: 15 morti a Damasco. Israele: "obiettivo le armi iraniane" RaiNews

Video: Raid israeliano su Damasco, il piu' sanguinoso dal 2011 Bresciaoggi

NEW YORK, 20 FEB Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu non voterà oggi come previsto la bozza di risoluzione preparata dagli Emirati Arabi Uniti che chiedeva a Israele di cessare immediatamente e complet ...Sono almeno 10 i palestinesi rimasti uccisi durante un’operazione condotta stamane dall’esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania. Secondo l’esercito israeliano il blitz è stato deciso “per neutra ...