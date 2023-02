Raid dell’esercito israeliano in Cisgiordania: uccisi 10 palestinesi, oltre 100 i feriti (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Un Raid dell’esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania, ha provocato la morte di almeno 10 palestinesi. Stando a quanto riportato dai media arabi e da quotidiani israeliani come Haaretz e Times of Israel, sono oltre 100 i feriti, dei quali 7 sarebbero in gravi condizioni. I militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione nella città vecchia di Nablus, ufficialmente per arrestare alcuni sospettati di far parte di gruppi armati o cellule jihadiste. Tre persone, ritenute dall’esercito israeliano coinvolte in attacchi in Giudea e Samaria, nonché nella pianificazione di altri attacchi imminenti, sarebbero state neutralizzate in un appartamento. Raid dell’esercito israeliano in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Roma, 22 feb – Una Nablus, in, ha provocato la morte di almeno 10. Stando a quanto riportato dai media arabi e da quotidiani israeliani come Haaretz e Times of Israel, sono100 i, dei quali 7 sarebbero in gravi condizioni. I militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione nella città vecchia di Nablus, ufficialmente per arrestare alcuni sospettati di far parte di gruppi armati o cellule jihadiste. Tre persone, ritenute dall’esercitocoinvolte in attacchi in Giudea e Samaria, nonché nella pianificazione di altri attacchi imminenti, sarebbero state neutralizzate in un appartamento.in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L'esercito americano ha annunciato di aver condotto un raid in elicottero nell'est della Siria che ha portato alla… - pimpi67 : Almeno 10 palestinesi sono stati uccisi e 102 sono rimasti feriti, di cui sei in condizioni critiche, in un raid de… - angela_massi : RT @dvaldi1: #Nablus #Cisgiordania occupata illegalmente da #Israele Non passa giorno che in questi territori non ci sia un raid dell'ese… - AATreviso : RT @michelegiorgio2: Raid dell'esercito israeliano a Nablus. Circondata una abitazione nella città vecchia. Almeno 5 feriti - chiccopavel12 : RT @michelegiorgio2: Raid dell'esercito israeliano a Nablus. Circondata una abitazione nella città vecchia. Almeno 5 feriti -