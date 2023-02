Ragazzo di 17 anni anni cade dal carro allegorico e muore: tragedia a Carnevale (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I festeggiamenti per il Carnevale si sono trasformati in tragedia nel Cosentino, dove un Ragazzo di 17 anni, Angelo Viteritti , è morto . L'ipotesi è che il giovane sia caduto da un carro allegorico. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 febbraio 2023) I festeggiamenti per ilsi sono trasformati innel Cosentino, dove undi 17, Angelo Viteritti , è morto . L'ipotesi è che il giovane sia caduto da un. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlo_nicola : RT @ANPIRomaPosti: Il #22febbraio 1980 tre fascisti armati fecero irruzione in casa di #ValerioVerbano a #Roma.Legarono e imbavagliarono i… - Giovanni1958D : RT @ANPIRomaPosti: Il #22febbraio 1980 tre fascisti armati fecero irruzione in casa di #ValerioVerbano a #Roma.Legarono e imbavagliarono i… - salvatore_irato : RT @ANPIRomaPosti: Il #22febbraio 1980 tre fascisti armati fecero irruzione in casa di #ValerioVerbano a #Roma.Legarono e imbavagliarono i… - princip67307732 : RT @ANPIRomaPosti: Il #22febbraio 1980 tre fascisti armati fecero irruzione in casa di #ValerioVerbano a #Roma.Legarono e imbavagliarono i… - NotizieVirgilio : ?? Giovane trovato morto in strada: festa di Carnevale finita in tragedia Un ragazzo di 17 anni è stato trovato senz… -