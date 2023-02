Questo Napoli fa veramente paura (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli visto a Francoforte è veramente qualcosa di immenso. Dominare le partite come hanno fatto i partenopei era già qualcosa di strabiliante, ma dominare le partite nella peggiore giornata e con un arbitraggio che ha lasciato molto a desiderare significa essere veramente di un'altra categoria rispetto all’avversario. Andiamo per gradi. Il Napoli visto a Francoforte ha dimostrato un grandissimo collettivo, ma non è stata di certa la miglior partita dei singoli. Con ogni probabilità è stata la peggior esibizione di Kvaratskheila da quando veste la maglia azzurra. Il colpo di tacco che si è trasformato in assist per Di Lorenzo ha mascherato, nel giorno di Carnevale, una prestazione da dimenticare in fretta. Il georgiano non solo non è mai riuscito a trovare il guizzo giusto, ma ha anche commesso degli errori ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilvisto a Francoforte èqualcosa di immenso. Dominare le partite come hanno fatto i partenopei era già qualcosa di strabiliante, ma dominare le partite nella peggiore giornata e con un arbitraggio che ha lasciato molto a desiderare significa esseredi un'altra categoria rispetto all’avversario. Andiamo per gradi. Ilvisto a Francoforte ha dimostrato un grandissimo collettivo, ma non è stata di certa la miglior partita dei singoli. Con ogni probabilità è stata la peggior esibizione di Kvaratskheila da quando veste la maglia azzurra. Il colpo di tacco che si è trasformato in assist per Di Lorenzo ha mascherato, nel giorno di Carnevale, una prestazione da dimenticare in fretta. Il georgiano non solo non è mai riuscito a trovare il guizzo giusto, ma ha anche commesso degli errori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : #DeLaurentiis: “Ma perché vi meravigliate di questo Napoli? Siamo sempre stati competitivi, magari non i più forti,… - annatrieste : Comunque di questo Napoli ciò che mi colpisce, più di ogni altra cosa, è l'abnegazione di Lobotka. Fino al fischio… - DAZN_IT : ?? 'Mi sorprendo di chi si sorprende di questo Napoli'. ?? De Laurentiis traccia la via: 'Napoli sempre competitivo,… - azierno : RT @m_crosetti: Neppure per un minuto la Juve dei nove scudetti, poi l'Inter e il Milan hanno mai giocato come questo Napoli. - hznll28 : RT @marco_nami: Victor che mette affettuosamente la mano sotto il mento di Kvara dopo l’errore dal dischetto è il simbolo di questo Napoli.… -