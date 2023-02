Queste immagini non sono tratte da un «testo scolastico per bambini di 4 anni»

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il 22 febbraio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un tweet pubblicato lo stesso giorno, che mostra alcune illustrazioni di una ragazza impegnata a esplorare il proprio corpo, con la rappresentazione esplicita dei suoi organi genitali. Leaccompagnate da un commento, scritto dall’autore del tweet, in cui si legge: «2023,Spagna, Castellon :perdi 4. La finestra di Overton sulla PEDOFILIA è ormai spalancata!». Si tratta di un contenuto presentato senza il connecessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Leoggetto della segnalazione nonda un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : ?? L'attivista @Issaamro è stato aggredito da un soldato israeliano a Hebron mentre era con dei giornalisti. Queste… - putino : Direttamente dal fronte ucraino. Se queste immagini fossero in bianco e nero sarebbero indistinguibili dalla prima… - ChecoGiuseppe : RT @Patri27102022: Guardate le immagini del perché è stata espulsa la Reina Oriana dal reality! Vi ricorda niente? I suoi fan ne vanno fier… - papasideromich2 : RT @Patri27102022: Guardate le immagini del perché è stata espulsa la Reina Oriana dal reality! Vi ricorda niente? I suoi fan ne vanno fier… - tiecolino : RT @chiaradicebugie: Immagina de avecce quasi 50 anni e anziché riconoscere che queste immagini sono uno scempio, fai un doppio avvitamento… -

Vedere quelledi Stefano alla tv lo avevano scioccato e anche molto impaurito, perch era ... Pietro Anastasi aveva confessatostesse ansie A noi aveva raccontato di aver preso farmaci ...Le applicazioni create potranno essere sfruttare per generare, effettuare ricerche ...e trasparenza sono le chiavi per condividere i progressi e creare strumenti per utilizzarenuove ...

Le immagini dai satelliti mostrano i danni provocati dal terremoto in ... Geopop

Hubble continua a regalarci immagini uniche: Guardate queste galassie che si fondono Everyeye Tech

Altre foto della nuova Tesla Model 2 dalla Cina Quotidiano Motori

Il telescopio spaziale James Webb e le nuove immagini delle ... Hardware Upgrade

"Al servizio del Paese", la storia della Polizia di Stato in 500 immagini AbruzzoLive

Del rover cinese Zhurong (facente parte della missione Tianwen-1) non si hanno più notizie da tempo. Ora il Mars Reconnaissance Orbiter, grazie alla fotocamera HiRISE, mostra come non si sia mosso per ...Vivo presenta in Europa X90 Pro, il nuovo smartphone della serie X con un comparto fotografico che ti lascerà a bocca aperta.