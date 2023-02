"Quei 3 milioni?". Dybala interrogato ora trema: quanti mesi di squalifica rischia (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paulo Dybala rischia una squalifica importante a causa della manovra stipendi della Juventus. Ovviamente questa situazione non riguarda soltanto lui, ma tutti i calciatori bianconeri coinvolti in questa vicenda. Il regolamento prevede la squalifica di almeno un mese per i tesserati che sono coinvolti nell'illecito: ciò significa che per Dybala e tutti gli altri protagonisti sia nella prima che nella seconda manovra stipendi la squalifica potrebbe essere doppia, ovvero di almeno due mesi. Stando a quanto svelato da La Repubblica, nelle scorse ore la guardia di finanza ha interrogato il calciatore argentino per circa due ore: Dybala è considerato persona informata sui fatti per questioni inerenti alla cosiddetta inchiesta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Paulounaimportante a causa della manovra stipendi della Juventus. Ovviamente questa situazione non riguarda soltanto lui, ma tutti i calciatori bianconeri coinvolti in questa vicenda. Il regolamento prevede ladi almeno un mese per i tesserati che sono coinvolti nell'illecito: ciò significa che pere tutti gli altri protagonisti sia nella prima che nella seconda manovra stipendi lapotrebbe essere doppia, ovvero di almeno due. Stando a quanto svelato da La Repubblica, nelle scorse ore la guardia di finanza hail calciatore argentino per circa due ore:è considerato persona informata sui fatti per questioni inerenti alla cosiddetta inchiesta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Isidoro74725961 : @khanekmino 15 milioni sulla carta…all’atto pratico ci muoviamo in 4….anke nel 2006,ci siamo mobilitati in 4 …poi t… - BPetru8 : RT @Qua_Agatha: @MediasetTgcom24 Ahh Miss 'Faccio Resistenza dal salotto'... Parlare di quei 6 milioni d'italiani in povertà assoluta no e… - PieroMasia4 : @WagoWajagish @rubio_chef @cri_palazzo Si...inventano? E quei 6 milioni morti nei LAGER? VERGOGNATI - Vita77178000 : #Appendino: dove sono finiti tutti quei milioni dei banchi a rotelle buttati in discarica? Tirateli fuori! E mozzat… - S_soldato_Maria : RT @ENAPAY_2: La libertà di movimento è sotto attacco: le politiche capitaliste, lascieranno sul terreno milioni di disoccupati per far si… -