Quanto è costato (davvero) il Napoli dei miracoli (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il Napoli che domina in Italia e ora stupisce anche in Europa è un miracolo di competenza e coraggio. Non una squadra costruita low cost e non potrebbe esserlo, visto che la qualità costa e mettere insieme il gruppo che Spalletti sta portando ad esprimere un calcio bellissimo e vincente è costato molto a De Laurentiis. Nella testa di tutti c'è l'ultima estate, quella del cambio di ciclo con l'addio a molti senatori dall'ingaggio pesante e l'arrivo di calciatori che non li stanno facendo rimpiangere: Kim per Koulibaly, Kvaratschelia per Insigne e Raspadori per Mertens sono solo gli esempi più appariscenti del lavoro di Giuntoli e ADL. Sostenere, però, che il Napoli sia un miracolo low cost sarebbe sbagliato e sminuirebbe gli sforzi fatti dal patron partenopeo in questi anni: scelte che ora sembrano aver trovato il loro compimento e che ... Leggi su panorama (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ilche domina in Italia e ora stupisce anche in Europa è un miracolo di competenza e coraggio. Non una squadra costruita low cost e non potrebbe esserlo, visto che la qualità costa e mettere insieme il gruppo che Spalletti sta portando ad esprimere un calcio bellissimo e vincente èmolto a De Laurentiis. Nella testa di tutti c'è l'ultima estate, quella del cambio di ciclo con l'addio a molti senatori dall'ingaggio pesante e l'arrivo di calciatori che non li stanno facendo rimpiangere: Kim per Koulibaly, Kvaratschelia per Insigne e Raspadori per Mertens sono solo gli esempi più appariscenti del lavoro di Giuntoli e ADL. Sostenere, però, che ilsia un miracolo low cost sarebbe sbagliato e sminuirebbe gli sforzi fatti dal patron partenopeo in questi anni: scelte che ora sembrano aver trovato il loro compimento e che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Quanto è costato ad ogni italiano, dalla culla in su, il #Superbonus di Conte? Una cifra da capogiro - eltucusalamanca : RT @capuanogio: ?? #Napoli, un miracolo da 300 milioni di euro - papebepe : RT @DiegoFusaro: Ora che ella ha fatto sapere quanto è costato il superbonus per ogni italiano, sarebbe buona cosa far sapere quanto sono c… - FlorisserraGiu : RT @notripforcat: @GiorgiaMeloni @ZelenskyyUa Adesso che ci ha detto quanto è costato il superbonus ad ogni italiano, ci dice anche quanto… - serge8384 : RT @MarcoRizzoPC: Quanto è costato e quanto costerà agli Italiani questo mazzo di fiori? -