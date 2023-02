Quando Berlusconi era ragazzo | da Vittorio Feltri una drammatica conferma

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023)non usa giri di parole. Il direttore editoriale di Libero ospite a L'Aria Che Tira torna sulle polemiche per le parole di Volodymyr Zelensky su Silvio. Il presidente ucraino ha infatti attaccato l'ex premier affermando che non ha mai visto bombe e guerre nella sua vita. In realtà non stanno proprio così le cose. Il Cavaliere infatti ha attraversato gli anni duri della Seconda Guerra Mondiale ed era tra i tanti sfollati per sfuggire ai bombardamenti. E cosìrisponde per le rime alle parole di Zelensky e lo fa a modo suo, chiaro e diretto: "Zelensky ha sbagliatoha detto che il Cavaliere non ha mai saputo che cosa sia la guerra. Dafu costretto a essere sfollato per non subire l'attacco dei nemici. Non fa nulla ...