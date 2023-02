Qualificazioni Mondiali Basket: i 12 Azzurri per il match con l’Ucraina (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Nazionale italiana di Pallacanestro torna a Livorno dopo 27 anni. Gli Azzurri, già sicuri di un posto al Mondiale, giocheranno domani al Modigliani Forum contro l’Ucraina alle ore 21.00 il penultimo match dei FIBA World Cup 2023 Qualifiers. L’ultimo impegno in trasferta a Caceres contro la Spagna domenica 26 alle ore 18.00. Gli incontri saranno visibili live su Rai Sport, Eleven e Sky Sport. I due match sono importanti per migliorare il ranking in vista del sorteggio mondiale che determinerà i gruppi per la rassegna iridata in programma in Giappone, Indonesia e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre. Questi i 12 Azzurri scelti da coach Pozzecco per la partita di domani, esordio assoluto con la Maglia della Senior per Riccardo Visconti. #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia) #1 Niccolò ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La Nazionale italiana di Pallacanestro torna a Livorno dopo 27 anni. Gli, già sicuri di un posto al Mondiale, giocheranno domani al Modigliani Forum controalle ore 21.00 il penultimodei FIBA World Cup 2023 Qualifiers. L’ultimo impegno in trasferta a Caceres contro la Spagna domenica 26 alle ore 18.00. Gli incontri saranno visibili live su Rai Sport, Eleven e Sky Sport. I duesono importanti per migliorare il ranking in vista del sorteggio mondiale che determinerà i gruppi per la rassegna iridata in programma in Giappone, Indonesia e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre. Questi i 12scelti da coach Pozzecco per la partita di domani, esordio assoluto con la Maglia della Senior per Riccardo Visconti. #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia) #1 Niccolò ...

