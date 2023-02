PVF | genitori gay sui moduli scolastici di Roma è ideologia

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Pro Vita Famiglia:gay suidi– «I bambini nascono da una mamma e da un papà e il loro primo e più importante diritto è quello di vedersi riconosciuti appunto una mamma e un papà, ma questo non vale per le scuole di, che con una gravissima e pericolosa decisione diCapitale ora potranno far scrivere suidi iscrizione che un bambino ha “due mamme” o “due papà”. “Si tratta dell’ennesimo provvedimento ideologico dell’amministrazione Gualtieri. Il Governo e il Parlamento intervengano per fare chiarezza e ripristinare la realtà, ossia che ogni bambino ha una mamma e un papà. Tutto il resto è». Così Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.