Putin revoca il decreto sulla Moldavia Ecco il rischio di una nuova escalation

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) L'ossessione di avere una Grande Russia, magari come quella ai tempi dello Zar, sta spingendocon il suo entourage verso una strada irta di difficoltà, la più evidente è: saranno in grado di sostenere questo ritmo per anni? Segui su affaritaliani.it