"Putin, per favore invadici": equilibri stravolti, chi si consegna allo zar (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci sono sondaggi russi che sostengono come l'approvazione per Putin abbia mantenuto più o meno sempre la stessa altissima percentuale dall'inizio della guerra. Si parla dell'82% attuale contro l'83% di febbraio scorso, con solo una leggera flessione al 77% tra settembre e ottobre scorso. C'è una narrativa russa al limite del surreale, diciamo Bulgakoviana, che sostiene che un milione di cittadini americani sogna di trasferirsi in Russia ma non può, e non per la guerra e per la tensione tra i due Paesi, ma per colpa della legislazione russa sull'immigrazione. «Folle di migranti», assicura la storica testata Komsolmolskaja Pravda, che non vedono l'ora di abbandonare i vizi e i pericoli americani per rifugiarsi tra le braccia consolatrici di Putin. Ci sono poi gruppi ben nutriti di manifestanti che vagano per le capitali e le città europee, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Ci sono sondaggi russi che sostengono come l'approvazione perabbia mantenuto più o meno sempre la stessa altissima percentuale dall'inizio della guerra. Si parla dell'82% attuale contro l'83% di febbraio scorso, con solo una leggera flessione al 77% tra settembre e ottobre scorso. C'è una narrativa russa al limite del surreale, diciamo Bulgakoviana, che sostiene che un milione di cittadini americani sogna di trasferirsi in Russia ma non può, e non per la guerra e per la tensione tra i due Paesi, ma per colpa della legislazione russa sull'immigrazione. «Folle di migranti», assicura la storica testata Komsolmolskaja Pravda, che non vedono l'ora di abbandonare i vizi e i pericoli americani per rifugiarsi tra le braccia consolatrici di. Ci sono poi gruppi ben nutriti di manifestanti che vagano per le capitali e le città europee, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Putin: «L'Occidente ha iniziato una guerra e noi stiamo usando la forza per fermarla». Oltre alla menzogna spudora… - MarcoFattorini : La visita di #Biden a Kyiv è un messaggio potente a Putin ma anche agli alleati occidentali, in un momento decisivo… - TgLa7 : #Putin: 'Sconfiggerci sul campo di battaglia è impossibile'. Da #G7 60 miliardi a Paesi poveri e 150 per la #guerra… - Sadachbia777 : RT @christian_fsi: Se tutto va come deve andare, l'Unione Europea collasserà e ci toccherà ringraziare la #Russia di #Putin per i prossimi… - Claudia19485227 : @75OK @myrtamerlino Per Putin - che lo vorrebbe morto - Zelenski #è un morto che cammina. E immagino che il pensiero ti rallegri?? -