Putin incontra Wang Yi | “Relazioni tra Russia e Cina importanti per la stabilità del mondo”

Leggi su inews24

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) In Ucraina è in corso una battaglia “ai nostri confini storici per la nostra gente”. Così il presidente russo Vladimiral concerto patriottico allo stadio Lushniki di Mosca. “Tutto il nostro popolo è il difensore della patria”, ha aggiunto parlando a migliaia di moscoviti che stanno affollando lo stadio per un concerto che segna un anno L'articolo proviene da Inews24.it.