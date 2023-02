Putin incontra il capo della diplomazia cinese Wang Yi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) IlYi è a Mosca per discutere del piano di pace in più punti proposto da Pechino per porre fine alla guerra in Ucraina.è arrivato ieri in Russia, e in questi minuti sta avendo un incontro con Vladimiral Cremlino. Il presidente russo ha accolto l'alto diplomaticodicendo che le relazioni tra Russia e Cina si stanno sviluppando bene. E sottolineando di aspettarsi una visita ufficiale del presidente Xi Jinping.Yi, in un breve messaggio letto davanti alle tv, ha detto che "le relazioni tra Russia e Cina non cederanno alle pressioni da parte di altri paesi". E che Pechino è "pronta a rafforzare la propria partnership con Mosca nell'interesse dei due paesi e del mondo intero". ...