Putin incontra il capo della diplomazia cinese | “Relazioni Mosca-Pechino importanti per la stabilità mondiale”

(Di mercoledì 22 febbraio 2023) Vladimirha ricevuto il, Wang Yi, in visita aa due giorni dall’anniversario dell’invasione dell’Ucraina. “Lerusso-cinesi si stanno sviluppando come avevamo pianificato negli anni scorsi, tutto sta andando avanti e si sta sviluppando. Stiamo raggiungendo nuove pietre miliari”, ha detto durante l’incontro il presidente russo, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass. All’inizio del colloquio con il responsabile degli Affari esteri per il Partito comunista, il presidente russo ha detto di voler cogliere l’occasione per “trasmettere i migliori auguri al nostro, mio amico, il presidenteRepubblica Popolare, compagno Xi Jinping”. “La cooperazione ...

Accordo sull'atomica,lo sospende: "C'è in gioco l'esistenza della Russia" Guerra in ...ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell'ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, regione separatista sostenuta da Mosca che confina ...

Vladimir Putin ha ricevuto il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, in visita a Mosca a due giorni dall’anniversario dell’invasione dell’Ucraina. “Le relazioni russo-cinesi si stanno sviluppando come ...2023-02-22 08:12:43 Il leader cinese Xi Jinping verso la visita a Mosca Xi Jinping sta preparando una visita a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Lo riportano il Wall Street Journal ed altri media, ...