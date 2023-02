Putin, il miracolo Francesco e un pacifismo che non li capisce (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La grande cerimonia che ha avuto luogo al Gostiny Dvor di Mosca, il cortile degli ospiti, in occasione del discorso pronunciato da Vladimir Putin è stata più importante del discorso stesso per capire che cosa il presidente russo ritenga inaccettabile dell’Occidente dal punto di vista valoriale e morale: gli contesta il capitalismo, il liberismo sfrenato, l’idea thatcheriana che “la società non esiste, esiste solo l’individuo”? O forse gli contesta lo scellerato sostegno a Boris Eltzin, dal quale è nato il cleptocapitalismo dei boiardi e dei nuovi oligarchi russi? Mi sembra che non gli contesti né l’uno né l’altro. Per Putin probabilmente i patti erano chiari: io governo sull’ex spazio sovietico e porto da voi i capitali illegalmente sottratti dagli oligarchi ai russi. Il secondo corno del patto è stato accettato, il primo no. Gli potrà dispiacere, lo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 febbraio 2023) La grande cerimonia che ha avuto luogo al Gostiny Dvor di Mosca, il cortile degli ospiti, in occasione del discorso pronunciato da Vladimirè stata più importante del discorso stesso per capire che cosa il presidente russo ritenga inaccettabile dell’Occidente dal punto di vista valoriale e morale: gli contesta il capitalismo, il liberismo sfrenato, l’idea thatcheriana che “la società non esiste, esiste solo l’individuo”? O forse gli contesta lo scellerato sostegno a Boris Eltzin, dal quale è nato il cleptocapitalismo dei boiardi e dei nuovi oligarchi russi? Mi sembra che non gli contesti né l’uno né l’altro. Perprobabilmente i patti erano chiari: io governo sull’ex spazio sovietico e porto da voi i capitali illegalmente sottratti dagli oligarchi ai russi. Il secondo corno del patto è stato accettato, il primo no. Gli potrà dispiacere, lo ...

