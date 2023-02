Putin, il discorso di un leader all’angolo: parla il socio debole di Pechino (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nazionalisti delusi: niente annunci roboanti, come la sperata annessione della Bielorussia. Al Cremlino è il momento dei moderati, in attesa del piano di pace cinese per salvare la faccia Leggi su lastampa (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Nazionalisti delusi: niente annunci roboanti, come la sperata annessione della Bielorussia. Al Cremlino è il momento dei moderati, in attesa del piano di pace cinese per salvare la faccia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Ascoltare un criminale è sempre istruttivo. Perché non ha alcun timore di mentire. E come tutti i gangster, se ne f… - il_cappellini : Il discorso di Putin, l'incrocio tra un monologo di Orsini e un comizio di Pillon - MarcoFattorini : Criminali di guerra in prima fila al discorso di #Putin - Librellula_ : RT @Lollobast: Oggi, con il discorso di Putin, il mondo si spacca in due. Esattamente quello che serviva agli USA, l'ultimo chiodo sulla b… - ursita2010 : RT @jacopo_iacoboni: Il discorso di Putin è stato così entusiasmante che anche suoi scherani, come Dmitry Medvedev (vicepres del Consiglio… -