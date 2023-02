Putin ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia: ecco perché è grave (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimir Putin ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell'ambito delle politiche sul futuro della Transnistria, regione separatista ... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 febbraio 2023) Il presidente russo Vladimirhaundelche inlanell'ambito delle politiche sul futuroTransnistria, regione separatista ...

