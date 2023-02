Putin ha revocato il decreto sulla sovranità della Moldavia | cosa rischia la Transnistria e quali sono i rischi di escalation del conflitto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Putin ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell’ambito delle politi… - Agenzia_Ansa : Putin ha revocato la norma che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell'ambito delle politiche sul futur… - LaStampa : Putin ha revocato il decreto sulla sovranità della Moldavia: cosa rischia la Transnistria e quali sono i rischi di… - Marilena8016 : RT @marckuck: #Putin ha revocato il riconoscimento di sovranità della #Moldavia, dove la #Russia fomenta instabilità e supporta spinte sece… - franco_sala : #Putin ha revocato il Decreto 7 maggio 2012 n. 605 che stabiliva l'impegno della Russia di 'trovare una soluzione a… -

Vladimirhaoggi un decreto che da due lustri sostanzialmente delineava la politica estera russa in un'area strategica anche per il conflitto in corso e che quando entrò in vigore ...2023 - 02 - 22 09:46:13 Cremlino revoca decreto su sovranità della Moldavia Il presidente russo Vladimirhaun decreto del 2012 che in parte sosteneva la sovranità della Moldavia nell'...

Putin revoca il decreto sulla sovranità della Moldavia: cosa significa Sky Tg24

Putin ha revocato il decreto sulla sovranità della Moldavia ... Fanpage.it

Putin ha revocato il decreto sulla sovranità della Moldavia ... Open

Guerra Ucraina diretta, incontro Putin-Wang. Russia revoca decreto ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Putin incontra Wang Yi: "Russia e Cina importanti per la stabilità del mondo" - Putin: relazioni Russia-Cina sono importanti per la stabilità nel mondo - Putin: relazioni Russia-Cina sono importanti per la stabilità nel mondo RaiNews

La Duma russa ha approvato la sospensione del trattato nucleare New Start 1' DI LETTURA MOSCA – Il presidente russo Vladimir Putin ha revocato un decreto del 2012 che in parte sosteneva la… Leggi ...Il presidente russo Vladimir Putin ha revocato ieri, martedì 21 febbraio, un decreto del 2012 che riconosce la sovranità della Moldavia nell’ambito della risoluzione del futuro della Transnistria, reg ...