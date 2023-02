Putin-Berlusconi | un anno di esternazioni Così l’ex premier è diventato una spina nel governo Meloni e nell’unità occidentale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 febbraio 2023), la ventennale amicizia (a prova di bomba), quella che imbarazza ile l’Italia. Dopo i colpi sotto la cintura tra il leader di Forza Italia e Zelensky Mosca scende in campo per difenderlo come un prezioso alleato. A ben vedere, dal 24 febbraio 2022 il nodo dell’amicizia antica tra i due, con relative prese di distanza dalla linea ufficiale delitaliano e delle cancellerie europee, si è trascinato fino a salire alla gola dele conclamare una crepa nella maggioranza. Di occasionine ha offerte tante in questi 12 mesi. Tante e tali che, a metterle insieme è già un carosello da prima serata o più letterariamente un elogio della follia. Andando a ritroso, solo dieci giorni fa, nel giorno della sentenza Ruby, B. se ...